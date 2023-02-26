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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقصي شقيقته للصف الخلفي منذ ظهورها المثير للجدل

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وابنته

شوهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته حدثًا رياضيًا، حضره مسؤولون حكوميون، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، وهي المرة الأولى التي شوهدت فيها الفتاة في حدث غير عسكري.

وشوهدت الابنة التي اثارت الجدل منذ ظهورها، التي كثيرا ما وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها 'الطفلة المحبوبة' لكيم أو 'الطفلة المدللة' إلى جانب والدها كيم في أحداث عسكرية بما في ذلك في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا يُعرف سوى القليل عن الفتاة ولم يتم ذكر اسمها في وسائل الإعلام الحكومية. 

ويعتقد مسؤولو المخابرات في كوريا الجنوبية أنها الابنة التي عرفها لاعب كرة السلة الأمريكي السابق دينيس رودمان باسم جو إ ، الذي قضى بعض الوقت مع عائلة كيم في عام 2013.

كما شوهدت كيم يو جونج، الأخت القوية لزعيم كوريا الشمالية ، في الحفل ، وهي جالسة في الصف الخلفي في صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) يوم السبت عن الحدث 'اتخذ الحاضرون قرارًا حازمًا ... لجعل هذا العام عامًا تغييرًا كبيرًا لمسار تنمية الجمهورية'.

وأقيم الحدث احتفالًا بعيدًا رئيسيًا يسمى يوم النجم الساطع في كوريا الشمالية.
 

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وحضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، حفل تدشين شارع جديد في العاصمة بيونج يانج، بصحبة ابنته، وفقًا لما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية بالجارة الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن كيم حضر الحفل في منطقة سوفو في بيونج يانج يوم السبت، وهو جزء من مشروع طموح لبناء 4100 منزل في المنطقة الشمالية للعاصمة.

ولم تذكر وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اسم جو آي، وهي ابنة كيم جونج أون، ولكنها أشارت إليها باسم “ابنة كيم المحبوبة”.
ويعد هذا أول ظهور لابنة زعيم كوريا الشمالية مع والدها في موقع بناء، بعد أن ظهرت في المرات السابقة معه في زيارات ميدانية عسكرية.

وكانت آخر مرة شوهد فيها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مع ابنته، جو آيـ علنا، قبل أسبوع، عندما حضرا سويا مباراة كرة قدم، احتفالًا بعيد ميلاد والده الراحل كيم جونج إيل.

ويعتقد الكثيرون الآن أن كيم جو آي، ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تستعد في النهاية لخلافة والدها، مع ظهورها المفاجئ والكثير معه.

فيما ذكر مراسل "وول ستريت جورنال"، دسل يون، أنه من خلال إحضار جو إي إلى العروض العسكرية وإطلاق الصواريخ، من المحتمل أن يحاول الزعيم الكوري الشمالي تصوير نفسه على أنه أب يعمل على حماية أمته، بدلاً من كونه مستبدًا قويًا ينعم بشغفه الشديد للأسلحة.

كما شككت كوريا الجنوبية، في أي إعداد، وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية كون يونجسي خلال اجتماع للجنة البرلمانية منتصف فبراير في إشارة إلى جو آي "هناك آراء بأن (ظهورها) يهدف إلى الحديث عن انتقال وراثي للسلطة". 

سوريا كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كيم جونغ أون

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