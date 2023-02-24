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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من زعيم كوريا الشمالية إلى سوريا .. ماذا قال كيم جونج أون؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية مساء أمس الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعث برسالة أمس الأربعاء للرئيس السوري بشار الأسد يتمنى فيها أن تتغلب دمشق على دمار الزلزال.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تمنى في الرسالة لسوريا التعافي السريع من تداعيات الزلزال وذكر نضال البلاد من أجل "التنمية المستقلة ووحدة الأراضي" تحت "قيادة الرئيس الصحيحة".

الأسد يوافق على مساعدة شمال سوريا

ومساء أمس، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن الرئيس الأسد سمح بتوصيل المزيد من المساعدات إلى شمال غربي بلاده، بطلب من الإمارات.

وشكّل قرار الأسد الموافقة على وصول قوافل مساعدات من الأمم المتحدة على نطاق أوسع إلى الشمال الغربي قادمة من تركيا تحولا في موقفه بعد معارضته لفترة طويلة تدفق المساعدات عبر الحدود إلى المنطقة، التي تسيطر عليها المعارضة ويعيش بها أربعة ملايين كانوا يعتمدون بالفعل على المساعدات.

وجاءت موافقته بعد نحو أسبوعين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 49 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة بعد الزلازل المدمرة.

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وأفاد ريك برينان، مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط بالمنظمة، في إفادة صحفية "منظمة الصحة العالمية تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات. لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف".

وفي شمال سوريا، تسبب الزلزال في وفاة نحو 4525 في شمال غرب سوريا، بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى نحو 6750 شخصًا.

وبذلك يتخطى إجمالي ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وشمال سوريا 50 ألف شخص.

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