صدمة ومناظر بشعة .. بكاء نسرين طافش بسبب زلزال سوريا .. فيديو

اعتبرت الفنانة السورية نسرين طافش أن الزلزال الذي ضرب بعض المدن السورية منذ أيام "صدمة كبيرة" خاصة فى ظل العديد من الأزمات التى يتعرض لها الشعب السورى.

ودخلت طافش فى نوبة بكاء شديدة خلال حوارها مع برنامج "Podcast with Nayla"، مؤكدة أنها تحاول، التماسك منذ معرفتها بحدوث الزلزال والضحايا الذين سقطوا بسببه.

الشعب السوري

وأوضحت نسرين طافش، أن ما تعرض له الشعب السورى أثر الزلزال غاية فى الصعوبة، لافتة إلى أنها بمجرد استيقاظها عرفت بشأن الزلزال من أختها.

وأضافت نسرين طافش معلقة على صور الزلزال والضحايا قائلة:" مناظر كانت بشعة وحاجة تقهر بشوف شوارع مدمرة انا كنت بعدي منها".