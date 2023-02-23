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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار نسرين طافش بالبكاء .. لم أتوقع التعرض لهذا السؤال على الهواء

الفنانة السورية نسرين
الفنانة السورية نسرين طافش

دخلت الفنانة السورية نسرين طافش فى نوبة بكاء شديدة بعد تعرضها لسؤال حول الزلزال الذى ضرب عدة مدن سورية، قبل أيام خلف العديد من الضحايا، معقبة:"لم اتوقع التعرض لهذا السؤال على الهواء".

وقالت نسرين طافش خلال حوارها مع برنامج ""Podcast with Nayla" أنها عرفت بشأن الزلزال من شقيقتها، بمجرد استيقاظها من النوم.

 الصدمة كانت قوية

وأكدت نسرين طافش أنها لا تحب البكاء بالبرامج، معقبة:" لكن الصدمة كانت قوية للغاية على الشعب السوري في يمر فيه الشعب السورى بالعديد من الأزمات ".

وأشارت نسرين طافش إلى أن الشعب السورى يمر بالعديد من الأزمات، منها الحرب، وغلاء المعيشة. 

نسرين طافش الشعب السوري زلزال نوبة بكاء الحرب الفنانة السورية نسرين طافش

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