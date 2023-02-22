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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيز تعاون مرتقب بين الحكومة والصليب الأحمر بشأن متضرري زلزال سوريا

مندوب مصر يلتقي رئيسة
مندوب مصر يلتقي رئيسة الصليب الأحمر

التقى السفير د.أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ماريانا سبولاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال نشر وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وكذا التعاون الإقليمي في المحيطيّن العربي والأفريقي في المجالات ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش "إن المجتمعات السورية التي عصفت بها سنوات النزاع تواجه الآن ما تهتز له الجبال".

وأضافت سبولجاريتش - فى بيان بجنيف، وعقب زيارة قامت بها إلى سوريا في الفترة من 9 إلى 14 فبراير الجاري: "لمست خلال زيارة المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا أن الكارثة عصفت بمعنويات السكان، إضافة إلى أن بقاءهم أصبح مرهونا بتوفر الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب ومصادر إمداد غذائي يعتمد عليها".

وأشارت إلى أنها التقت هذا الأسبوع مسؤولين في السلطات السورية لمناقشة الاحتياجات الإنسانية في أرجاء المنطقة، واصفة المحادثات بأنها كانت "مشجعة".

ورحبت رئيسة اللجنة الدولية بأية مبادرة تسعى إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها أينما كانت، مشددة على تمسكها بضرورة حصول اللجنة الدولية على الضمانات اللازمة للوصول إلى المحتاجين كافة، وأن تلبي المساعدات الإنسانية الاحتياجات الناجمة عن الزلزال والنزاع، مثل الرعاية الطبية وإصلاح البنية التحتية المتضررة في شبكات المياه.

الأمم المتحدة الحكومة المصرية سوريا مصر اللجنة الدولية للصليب الاحمر

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