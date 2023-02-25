تحسين صورة أم زعيمة قادمة.. ابنة رئيس كوريا الشمالية لغز استثنائي يثير حيرة العالم

مع دخولها المفاجئ والذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة إلى المجتمع العام، يعتقد الكثيرون الآن أن كيم جو آي، ابنة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تستعد في النهاية لخلافة والدها.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فبسبب الطبيعة المحمية عن تربيتها، لم يتم تأكيد الكثير عنها، لكن تعرف بأنها كيم جو آي، وستبلغ 11 عامًا قريبًا، وفقًا لنجم الدوري الأمريكي للمحترفين المتقاعد دنيس رودمان، الذي رأها خلال زيارة 2013 إلى كوريا الشمالية.

وقال رودمان لصحيفة "جارديان" البريطانية في ذلك الوقت: "حملت طفلته جو آي وتحدثت مع ري زوجة كيم أيضًا، إنه أب جيد ولديه عائلة جميلة"، ومنذ ذلك الحين، دعمت المخابرات الكورية الجنوبية اسم الفتاة وعمرها بشكل منفصل.

يُعتقد أيضًا أن جو آي هي واحدة من ثلاثة أطفال، فهي الأخت الوسطى بعد شقيق أكبر مولود في عام 2010، وآخر أصغر مولود في عام 2017، لكن جنسه غير معروف.

ظهور استثنائي

ظهرت الفتاة على وجه الخصوص في العديد من الأحداث البارزة في الأشهر الأخيرة، بدءًا من إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر الماضي.

وعلى الفور، لاحظ العالم أن كيم لم يطلع أحد من قبل على أبنائه علنًا.

وبعد فترة وجيزة، شوهدت جو آي مرة أخرى تلتقط صورًا مع علماء الصواريخ والمسؤولين، قبل أن ترافق والدها في النهاية إلى مأدبة عسكرية واستعراض عسكري في أوائل فبراير.

كما أطلقت البلاد مؤخرًا ثمانية طوابع تذكارية جديدة، خمسة منها تصور الفتاة الصغيرة "المحبوبة"، كما تسميها وسائل الإعلام الحكومية بكوريا الشمالية.

وذكر مراسل "وول ستريت جورنال"، دسل يون، أنه من خلال إحضار جو إي إلى العروض العسكرية وإطلاق الصواريخ، من المحتمل أن يحاول الزعيم الكوري الشمالي تصوير نفسه على أنه أب يعمل على حماية أمته، بدلاً من كونه مستبدًا قويًا ينعم بشغفه الشديد للأسلحة.

واضاف "في الواقع، فإن وجود جو آي لا يخفف من صورة الجيش فحسب، بل يصور أيضًا كيم جونج أون كأب محب". وهو دعم قد يحتاجه كيم جيدًا.

كما يعتقد المحللون أنه من خلال الترويج للابنة المحبوبة، تأمل الحكومة في بث الثقة بين شعبها، خاصة بعد أن نفذت عددًا قياسيًا من عمليات إطلاق الصواريخ على الرغم من مشكلات الصحة العامة المستمرة والاقتصاد المتردي.

سبب اختيار جو إي لخلافة كيم

لا يقتصر وصف وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية على جو إي على أنها الطفلة "المحبوبة" فحسب، بل يبدو أيضًا أن لديها علاقة وثيقة مع والدها، خاصة مع النظر للغة جسدهما في المناسبات العامة.

فعلى الرغم من أنها ظهرت علنًا خمس مرات فقط، فقد تم تصوير الفتاة وهي تمسك بيد والدها أو تمسك وجهه بمودة، ففي الواقع، وفقًا لريو هيون-وو ، الذي انشق عن منصبه كسفير لكوريا الشمالية لدى الكويت في عام 2019، فإن "حب كيم جونج أون الاستثنائي لابنته اشتهر منذ فترة طويلة بين مسؤولي بيونج يانج".

شكوك بشأن خلافتها

كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، متشككة في أي إعداد، وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية كون يونجسي خلال اجتماع للجنة البرلمانية منتصف فبراير في إشارة إلى جو آي "هناك آراء بأن (ظهورها) يهدف إلى الحديث عن انتقال وراثي للسلطة".

وأضاف “لكن بالنظر إلى عمر كيم جونج أون وحقيقة أن كوريا الشمالية تتمتع بطابع أبوي أكثر بكثير من طبيعتنا، هناك أيضًا الكثير من الأسئلة حول ما إذا لدى كوريا الشمالية امرأة (مستعدة) لترث السلطة بالفعل الآن”.

ولفت “على الأرجح، فإن دور ابنة كيم للجمهور بحيث يهدف إلى حشد الدعم لعائلة الزعيم والاستعداد لنقل السلطة في نهاية المطاف إلى أي شخص”.

ويبدو أن دويون كيم، المحللة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن، توافق على ذلك، حيث قالت لوكالة “أسوشيتيد برس” إنه "من السابق لأوانه" افتراض أن جو آي ستتولى السلطة لأن "الابن دائمًا خلف العرش في كوريا الشمالية".

وأضافت: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان كيم جونج أون على استعداد لكسر التقاليد المتعلقة بجنس خليفته أم أنها ستلعب دورًا رئيسيًا لدعم من يعينه كيم".