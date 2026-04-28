أحمد حسن ينتقد صفقات الأهلي: أسماء بلا تأثير.. وكانت نقمة على الفريق

وجّه نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن انتقادات حادة لأداء النادي الأهلي، عقب خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

وقال أحمد حسن، خلال ظهوره على قناة On Sport، إن مجلس إدارة الأهلي مطالب بمراجعة ما حدث، مضيفًا: “أنت جبت مدرب ومشيته، وجبت صفقات، لكن على أرض الواقع مفيش”.

وأضاف: “تم التعاقد مع أسماء، لكن مقدرش أقول نجوم، لأن النجم هو اللي بيصنع الفارق داخل الملعب”، مؤكدًا أن الصفقات التي أبرمها النادي لم تحقق الإضافة المنتظرة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الصفقات دي كانت نقمة على الأهلي”، في إشارة إلى تراجع مستوى الفريق رغم التدعيمات الأخيرة.

وتأتي تصريحات أحمد حسن في ظل حالة من الغضب الجماهيري والانتقادات الواسعة، عقب الهزيمة الثقيلة، والتي أعادت الجدل حول ملف الصفقات والجهاز الفني داخل النادي.