يستعد فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، لمواجهة الداخلية اليوم، الثلاثاء، في مساء السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتطلع لاستعادة الثقة أمام الداخلية في الدوري

ويدخل الأهلي مواجهة الداخلية، وهو يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة من 16 مباراة، بواقع 12 فوز و4 تعادلات، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.

ويتطلع الأهلي في مواجهة اليوم، للخروج بالثلاث نقاط لاستعادة الثقة مجددا بعد التعادل مع صن داونز بدوري أبطال إفريقيا السبت الماضي، وتوقف رصيد الفريق الأحمر عند نقطة واحدة بالمجموعة.

وخاض الأهلي مرانه الأخير مساء أمس، الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وغاب ثلاثي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود متولي عن تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، مساء أمس.