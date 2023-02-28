السفير أسامة شلتوت: العلاقات المصرية الكويتية راسخة وتتميز بالخصوصية

قال سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، إن العلاقات المصرية الكويتية راسخة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتتميز بالخصوصية من خلال الروابط العائلية والمصاهرة.

وأشار إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي للكويت خلال احتفالاتها في شهر فبراير كانت الزيارة الأولى لرئيس دولة بعد انتهاء جائحة كورونا لتقديم التهاني لأمير الكويت بمناسبة العيد الوطني الكويتي، ولعقد مباحثات ثنائية تناولت كافة مسارات العالقات ودفعها إلي آفاق ارحب.

جاء ذلك في تصريح للسفير شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الثلاثاء"، على هامش افتتاح فعاليات الاحتفالية التي نظمتها سفارة مصر بالكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية تحت عنوان "معا في حب الكويت " بمشاركة 40 فنانا من أبناء الجالية المصرية بالكويت وشارك فيها أيضا فنانون من دولة الكويت ولبنان والعراق وفلسطين وذلك لوحة جدارية بطول 20 مترا تحمل الومضات التراثية للبلدين في نسيج فني مشترك.

وأضاف أن فرحة الجالية المصرية اليوم بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر التي تجمع الشعبين منذ القدم حيث قدم الفنانون عملا فنيا جماعيا مشتركا بصفة واحدة وصياغة مكتملة للكيان العربي يحمل أصالة وتاريخ البلدين في قالب فني مشترك.

وأوضح أن تلك المناسبة هي السادسة ضمن سلسلة احتفالات السفارة بالأعياد الوطنية لدولة الكويت، حيث تأتي بمشاركة الأخوة الفنانين الذين يستظلون تحت سماء الكويت باختلاف جنسياتهم ليعبروا عن سعادتهم.

من جانبه ، أعرب الأمين العام المساعد لقطاع الفنون التشكيلية الكويتية مساعد الزامل عن سعادته بتواجده اليوم وسط أشقائه من الجالية المصرية والكويتية وتلاحمهم واشتراكهم بالفكرة والموضوع في عمل فني واحد مشترك من خلال 40 فنانا عبروا فيه عـن الثقافة المصرية الكويتية في قالب فني بهيج يحمل العديد والكثير من الخبرات المكتسبة بينهم فالثقافة والفن كانت لهم الرابط الذي تألف بالمحبة الصادقة.

في ذات السياق قدمت القنصل العام لمصر بالكويت دكتورة هبة زكي كل التهاني لدولة الكويت حكومة وشعبا ، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في الفرحة مع الأشقاء من دولة الكويت لأول مرة منذ وصولها لتولي مهام منصبها.

وأشادت بعمق العلاقات الثنائية وعلاقة المحبة بين أبناء الشعبين والتي يدلل عليها ذلك العمل الفني، فأبناء الجالية فخورين بوطنهم الثاني الكويت ويبذلون كل جهد لتحقيق التنمية مع باقي الجاليات الأجنبية لتحقيق التنمية والتطور الذي تستحقه الكويت وشعبها الأصيل مشيرة إلى أن الفنون هي أصدق تعبير للمشاعـر التي يحملها أبناء الشعبين لبعضهما البعض.