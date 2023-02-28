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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروع تنقية مياه بلانة بالأقصر: المحطة تخدم 14 قرية نوبية

أرشيفية
أرشيفية

استعرض برنامج "الحياة الآن" المذاع على قناة الحياة مراحل تنفيذ أول محطة تنقية مياه بلانة في مركز نصر النوبة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في أسوان.

قال المهندس أحمد جمال مدير مشروع محطة تنقية مياه بلانة إن المحطة تخدم أكثر من ٣٠ ألف مواطن في ١٤ قرية نوبية جنوب مركز نصر النوبة هي قرى بلانة اول وثاني وثالث وادندان وتوماس وعافية وقسطل توشكى غرب وشرق وعنيبة ووادي خريت.

وأضاف المهندس جمال في مداخلة لبرنامج الحياة الآن أنه تم الانتهاء من خط مواسير المياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية بطول ٤ كليو متر والمشروع يوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل للأهالي.

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