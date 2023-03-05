مفاجأة سارة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص.. وأحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



الفيزا اتغيرت .. بشرى لأصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن يوم الخميس الماضي عن إجراءات متكاملة لدعم أصحاب المعاش والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.



الأعلى للآثار : الزلازل لا تؤثر في الأهرامات لهذا السبب .. فيديو

كشف مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، كواليس اكتشاف ممر داخل الهرم الأكبر خوفو.



أبو العينين : آن الأوان للحديث عن شراكة من نوع جديد للتعاون الأورومتوسطي

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك تحديات كبيرة في العالم، ومشاكل غير مسبوقة تتعدد فيها المآسي، مضيفا:" نرى النزاعات والأزمات الاقتصادية وأزمات الغذاء والطاقة في العالم ".



تحرك القومي للأجور .. مفاجأة سارة بشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص

علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على قرارات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بدعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حوادث النصب الإلكتروني، والتي ظهرت مؤخرا في عمليات النصب عبر منصة هوج بول.



الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% يتم صرفها أول أبريل المقبل .



«الكرتونة بقت بكام؟».. تراجع في أسعار البيض اليوم| تفاصيل

عرضت “العربية مصر”، فيديو يكشف عن تراجعا كبيرا في أسعار البيض اليوم.

الحرارة 36 .. مفاجأة من العيار الثقيل عن الطقس في هذا التوقيت

كشفت الأرصادالجوية مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد منذ بداية الأسبوع المقبل حالة من التقلبات الجوية، فبدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي منذ الأحد الماضي، فيما سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية في موجة حارة وصفها خبراء الأرصاد بـ الاستثنائية.

متبصليش | رسالة نارية من حورية فرغلي للمتنمرين عليها .. فيديو

حلت الفنانة حورية فرغلي، ضيفة على الإعلامية إيمان الحصري ، في لقاء خاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".