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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جابر الكوماندا.. أحمد العوضي ينشر صورا من كواليس ضرب نار

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر أحمد العوضي في الصورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني" ضرب نار".

 

وكتب أحمد العوضي، مروجا للمسلسل: "جابر الكوماندا، ضرب نار".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين. 

أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي الكوماندا شهر رمضان المقبل كواليس مسلسل “ضرب نار”

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