بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

تألقت الإعلامية السعودية لجين عمران بصور جديدة خلال حضورها حفل زفاف، ونشرته عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي إنستجرام.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران فستان مجسم وطويل باللون البيج بنفس لون جسمها، وبأكمام طويلة ومزين بالكامل ببعض الإكسسورات باللون الفضي ، وهو ما أبرز من رقة وأناقة إطلالتها.

ورفعت لجين عمران خصلات شعرها إلى الوراء بعمله مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

لجين عمران

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.



ولم تتكلف لجين عمران في إرتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين وخواتم ناعمة باللون الفضي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.