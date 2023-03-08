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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدرس إلغاء قيود كورونا على القادمين من الصين .. تفاصيل

علم أمريكا
علم أمريكا

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف قيود فحص فيروس كورونا المستجد للمسافرين القادمين من الصين اعتبارًا من بعد غد الجمعة، حسبما قال مصدر لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأشار المصدر إلى انخفاض إصابات كورونا، والحالات الطارئة بالمستشفيات، والوفيات والمزيد من البيانات المحيطة بالمتغيرات التي تم تداولها في الصين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن مسؤولو الصحة الفيدرالية أنه اعتبارًا من 5 يناير الماضي، ستطلب الولايات المتحدة من جميع المسافرين من الصين إظهار نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل القدوم إلى البلاد بعد أن أدى تخفيف بكين السريع لقيود كوفيد-19 إلى زيادة الإصابات.

وأوضح المصدر أن الأمر تم وضعه في محاولة لحماية المواطنين الأمريكيين في أعقاب "موجة كبيرة من الإصابات في الصين"، إلى جانب "الافتقار إلى الشفافية" من قبل المسؤولين الصينيين المحيطين بالزيادة.

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