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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم أفارقة.. ضبط 6 أشخاص بالقاهرة أثناء التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

المتهمون
المتهمون

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط ٦ أشخاص أثناء قيامهم بالحفر خلسة بحثاً عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

المتهمون

وتم إستهداف العقار وأمكن ضبط عدد 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" من بينهم 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار "مستأجر لأحدهم" وعُثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر وعمق 7 متر وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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