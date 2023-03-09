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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المؤتمر الدولي العاشر في التخطيط والدراسات المستقبلية بالأقصر

نائب رئيس جامعة طيبة
نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في افتتاح المؤتمر الد

شهد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي العاشر في التخطيط والدراسات المستقبلية والتنمية المستدامة والمتكاملة والذي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية ووزارة البيئة المصرية بدعم من مركز البحوث الزراعية، بمكتبة مصر العامة.

ويناقش المؤتمر أكثر من تسعين بحثا علميا، من خلال عدد ورش العمل في عدة تخصصات مختلفة في مجال البيئة والهندسة والفنون والعمارة والتراث والإنسانيات وصون الطبيعة والتغيرات المناخية خلال الفترة من 9 حتى 13 مارس الجاري.

حضر المؤتمر الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة سهير قنديل، رئيس مؤسسة مصر المستقبل، والدكتور أحمد إسماعيل، نائب رئيس المؤسسة،
وعدد من رؤساء الجامعات السابقين والحاليين ونواب رؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات ومسؤولي السياحة والآثار وعدد من المشاركين من الدول العربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

الأقصر التنمية المستدامة مكتبة مصر العامة التغيرات المناخية مركز البحوث الزراعية المجلس الاعلى نائب رئيس الجامعة رؤساء الجامعات رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

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