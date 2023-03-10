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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خارجية الشيوخ: الرئيس وثق ما تعرض له الوطن لتتعرف عليها الأجيال الحالية والمستقبلية

عفت السادات وكيل
عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

قال  النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ و رئيس حزب السادات الديمقراطي ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف  خلال  كلمته بالندوة الـ 37 للقوات المسلحة بعنوان " الثمن " ، عن طبيعة التحديات الخطيرة التي واجهتها الدولة خلال  حربها ضد الإرهاب. 


وقال السادات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وثق  الوقائع التي تعرض لها الوطن لتتعرف  عليها الأجيال الحالية و المستقبلية،  موضحا أن ما قاله الرئيس شهادة  للتاريخ، تبعث  برسائل هامة و تدعو الجميع للحذر و الانتباه لمكر أهل الشر و داعمي الجماعات المتطرفة و العناصر الراعية للإرهاب. 


و أوضح السادات أن التوثيق ضرورة ليتعرف الجميع على حجم التحديات الخطيرة، التي تعرض لها  الوطن وواجهها بفضل أبناءه الشرفاء و الشهداء. 


وقال السادات إن أعداء الوطن سعوا للإضرار  بالدولة المصرية و بأمنها القومي ، موضحا  أن تكريم أسر الشهداء وأسرهم يؤكد أن الدولة لا تنسي ما قدموه من تضحيات فداء للوطن. 


و استطرد السادات قائلا  " لولا تضحيات شهداء مصر البواسل  ما  وصلنا لمرحلة   الاستقرار و التنمية و البناء. 

وأكد السادات أهمية ما أعلنه الرئيس بخصوص إقامة معرض يتضمن صور وأسماء الإرهابيين، لافتا إلى أن هذا بمثابة توثيق لإرهاب أهل الشر، مضيفا مصر دفعت ثمنا كبيرا من أجل الوصول لمرحلة  الأمن و الاستقرار، و أختتم قائلا رحم الله الشهداء البواسل. 

عفت السادات حزب السادات الديمقراطى السادات الديمقراطي مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية

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