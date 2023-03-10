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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار.. سعر غير متوقع لفستان ليلى علوي في حفل تكريم هاني شنودة

سعر إطلالة ليلي علوي
سعر إطلالة ليلي علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة وساحرة في حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة.

 

سعر إطلالة ليليى علوي

 

واختارت النجمة ليلى علوي الظهور بإطلالة بسيطة أنيقة فستان طويل باللون الأزرق الداكن وبطبعات ورود فضية، بأكمام طويلة من تصميم Teri Jon، ويحمل هذا التصميم اسم القميص الفستان Shirt Gown بسبب تصميم الجزء العلوي ذو الياقة والأزرار التي تشبه القميص.

 

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ويصل سعر فستان ليلي علوي إلى 800 دولار، أي ما يعادل 25 ألف جنيه.

 

ليلى علوي

 

وتركت ليلي علوى خصلات شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة أنسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فستان ليلى علوي

 

وأكملت ليلي علوى إطلالتها بلمسات ناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الاحمر، مع الآي لاينر والماسكرا، والكحل باللون الاسود، والآي شادو بالوان ترابية ناعمة.

 

ليلى علوي

 

واختارت ليلي علوى بعض الإكسورات البسيطة، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين من اللؤلؤ وخاتم باللون الفضي، مع حقيبة لامعة باللون الفضي.

 

ليلى علوي 
ليلى علوي
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