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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب يطالب الوزراء والمحافظين بشراء احتياجات مؤسساتهم من مدينة الأثاث بدمياط

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث مدينة الأثاث بدمياط، مطالباً من الحكومة خاصة جميع الوزراء والمحافظين وجميع قيادات المؤسسات والشركات التابعة للحكومة بشراء جميع احتياجات مؤسساتهم من مدينة الأثاث بدمياط.

 

كما ناشد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم أصحاب جميع المشروعات بالقطاع الخاص فى مختلف المجالات الاستثمارية والخدمية مثل المشروعات التعليمية والصحية وغيرها بشراء احتياجات مؤسساتهم أيضاً من مدينة الأثاث بدمياط لتشجيع الصناعات داخل هذه القلعة الصناعية الجديدة مطالباً من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث من مدينة الأثاث بدمياط حتى تعود هذه الصناعة العريقة لسابق عهدها.

 

وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بحرص الرئيس السيسى على متابعة توجيهاته بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمراراً للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

 

كما أشاد المهندس عبد السلام خضراوى بحرص الرئيس السيسى على الاطلاع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

مدينة الاثاث الحكومة الوزراء المحافظين المشروعات

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