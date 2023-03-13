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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: سنعلن عن برنامج زيارة الرئيس السوري إلى روسيا في الوقت المناسب

الكرملين
الكرملين

ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، على لسان متحدثها، أنها ستعلن في الوقت المناسب عن برنامج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا.

وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية واسعة الانتشار قد أفادت، في وقت سابق نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي، بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم بزيارة إلى روسيا في منتصف مارس الجاري.

يُذكر أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السوري إلى موسكو، جرت في منتصف سبتمبر 2021.

ومن جهة أخرى، لم يستبعد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف احتمال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الزيارة بعد.

وكانت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي قد يشارك في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل في الهند.. فيما كانت الهند قد دعت بوتين رسميا لحضور قمة مجموعة العشرين، وقبل الكرملين الدعوة.

كما أكد بيسكوف، تعليقا على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المحتملة إلى موسكو الأسبوع المقبل، أنه لا يستطيع حاليا قول أي شيء عن هذه الزيارة.

وكانت وسائل إعلام غربية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الصيني يخطط للقيام بزيارة إلى روسيا في الأسبوع المقبل.
 

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