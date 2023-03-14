مستشار الأمن القومي الأمريكي: محادثة هاتفية محتملة وقريبة بين بايدن ونظيره الصيني

توقع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن يجري الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.

وقال سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، "نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي محادثة هاتفية في مرحلة ما في الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا يمكنني تحديد موعد؛ لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس شي".



وفي سياق متصل، أكد سوليفان، أن "الولايات المتحدة كانت تشجع الرئيس شي على التواصل مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، لاعتقادنا بأن بكين عليها سماع المنظور الأوكراني وليس فقط وجهة النظر الروسية بشأن الأزمة الأخيرة".