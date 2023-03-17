سعر جوال Iphone 11 Pro فى الكويت

بالرغم من حجمه الصغير إلا أن تجربة جوال iPhone 11 Pro تعد مميزة للغاية ما بين معالج قوي وكاميرا محسنة، مع شاشة بدقة عالية تجعله فى قائمة أفضل إصدارات آيفون.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 11 Pro سعة 64 جيجابايت مقابل 249 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 300 دينار، وسعة 512 جيجابايت سعره 332 دينار.

يأتى جوال iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

جوال iPhone 11 Pro

يعمل جوال "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

وتجهيز الكاميرا فى جوال iPhone 11 Pro هناك كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى متوافرة فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

جوال iPhone 11 Pro

يتوفر جوال iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد.

يقدم جوال iPhone 11 Pro بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا يدعم الشاحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويمكنك شراء الجوال فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.