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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Iphone 12 فى قطر

iphone 12
iphone 12

قررت آبل الأمريكية استثمار نجاح تجربة آيفون 11، فطرحت نسختها الأنيقة جوال آيفون 12، فهو خياراً مميزاً بسعر مغري للغاية.

وصل سعر جوال iphone 12 فى قطر سعة 128 جيجابايت مقابل 2300 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت بسعر 2400 ديناراً.

جاء جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يتوفر جوال iphone 12 بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوى.

جوال iphone 12

يطرح جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يأتى جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

جوال iphone 12

يقدم جوال iphone 12 بطارية مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك اقتناء جوال iphone 12 في 6 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

آبل آيفون ايفون 11 جوال iphone 12 iPhone

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