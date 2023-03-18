عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Iphone 13 فى الكويت

iphone 13
iphone 13

يحصد جوال آيفون 13 مبيعات عملاقة منذ اطلاقه رسمياً بعدما جمع بين القيمة والسعر، حيث العتاد القوي والسعر المغري، وتستفيد من أقصي أداء بسعر جوال متوسط.

وصلت أسعار جوال iphone 13 فى الكويت سعة 128 جيجابايت مقابل 230 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 270  دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ 304 دينار.

يأتى جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

 

iphone 13iphone 13

يمتلك جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

جاء جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك اقتناء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي :الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

آيفون iPhone 13 الكويت دينار كويتي Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر جوال Iphone 12 Mini في السوق الإماراتي

أسعار جوال Iphone 12 فى قطر

أسعار جوالات Iphone 11 Pro Max فى الإمارات

سعر جوال Iphone 11 Pro فى الكويت

أسعار جوال Iphone 13 Pro Max في السعودية

سعر جوال Iphone 14 في قطر

أسعار جوالات Iphone 13 فى الإمارات

سعر جوال Iphone 12 في الكويت

ترشيحاتنا

رسمياَ.. فوز يونس وعبدالرحيم وخليفة فوق السن وكامل ويحيي والجارحي تحت السن في انتخابات الصحفيين

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

بركات يوجه تحذيرا شديد اللهجة للزمالك

دعاء ليلة 26 من شعبان.. بـ19 كلمة يغفر الله لك كل فريضة تركتها عمدا

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

حتى تحافظ على المواقيت .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

ينتظر مولوده الأول.. حودة بندق مع زوجته بالأشهر الأخيرة من الحمل

بفستان أخضر لامع.. كارول سماحة بإطلالة تعكس شخصيتها من حفلها بالكويت

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ