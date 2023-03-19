سعر جوال Iphone 13 Mini في الإمارات

اذا كنت تبحث عن جوال أنيق بحجم صغير، ويقدم كل المواصفات التى تبحث عنها فى جوال سهل استخدامه بيد واحدة، ستجد أخر جوال بحجم صغير من آيفون، وهو جوال iphone 13 mini.

وصل سعر جوال iphone 13 mini فى الإمارات سعة 128 جيجابايت 2500 درهم إماراتي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 2900 درهم، بسعة 512 جيجابايت بسعر 3750 درهم.

يأتى جوال iphone 13 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، محمية بطبقة سيراميك قوية لتحمل الصدمات والخدوش، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

جوال iphone 13 mini

يحمل جوال iphone 13 mini معالجاً من نوع Apple A15، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

يطرح جوال iphone 13 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات قوية للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 13 mini

يتوفر جوال iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

يمتلك جوال iphone 13 mini بطارية سعة 2438 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 13 mini فى 6 ألوان هى الأسود، الأخضر الغامق، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.