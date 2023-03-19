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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Iphone 13 Pro في قطر

iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro

حققت سلسلة آيفون 13 مبيعات ضخمة منذ طرحها بفضل قوة بطارياتها، ومن بين أفضل إصداراتها جوال iPhone 13 Pro ذو الحجم المدمج.

بلغ سعر جوال iPhone 13 Pro في قطر سعة 128 جيجابايت مقابل 3450  ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت مقابل 4000 ريال، وسعة 512 جيجابايت مقابل 5540 ريال، وسعة 1 تيرابايت بسعر 6250 ريال.

جاء جوال iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

جوال iPhone 13 Pro

يعمل جوال iPhone 13 Pro بمعالج قوى Apple A15 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A14 Bionic، يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يطرح جوال iPhone 13 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.5 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.8، والثالثة telephoto بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

جوال iPhone 13 Pro

يقدم جوال iPhone 13 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 802، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3095 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 13 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون آيفون 13 iPhone iPhone 13 Pro قطر

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