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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال Iphone 14 Plus في السعودية

iphone 14 Plus
iphone 14 Plus

بالحديث عن الجوالات ذات الأحجام العملاقة التي توفر تجربة استخدام مميزة، ولكن دوماً تكون بسعر مرتفع خاصةص بين إصدارات آيفون، إلا أن جوال آيفون 14 بلس الذى حقق نجاحات كبيرة يعد فرصة مغرية بدلاً من سعر شقيقه الرائد iphone 14 Pro Max.

وصل سعر جوال iphone 14 Plus فى السعودية سعة 128 جيجابايت مقابل 3400 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4100 ريال، وسعة 512 جيجابايت بسعر 5200 ريال.

جاء جوال iphone 14 Plus بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10 و Dolby Vision، بمعدل تحديث 120 هرتز قى الثانية، ومحمية بطبقة سيراميك مضاعفة ضد الخدش، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

 iphone 14 Plus

يقدم جوال iphone 14 Plus كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 14 Plus بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

 iphone 14 Plus

يطرح جوال iphone 14 Plus بطارية سعة 4323 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 14 Plus فى 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون iPhone آيفون 14 بلس iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Plus السعودية

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