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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق قنا تعمل بنظام الساعات المعتمدة خلال العام الدراسي القادم

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى


 

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على اعتماد لائحة كلية الحقوق بقنا بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، على أن يتم تطبيق اللائحة على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالكلية في العام القادم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، بهدف تحقيق الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي وفقا للتوجهات الرئاسية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ .

 

وقال الدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بقنا، إن التعليم العالي يشهد طفرة تاريخية في الجمهورية الجديدة، وذلك في ظل تبنى الدولة سياسات تعليمية تتماشى مع الأطر العالمية للتعليم الجامعي.

 

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و أضاف رشدى، بأن لائحة الساعات المعتمدة بكلية الحقوق والتي شارك في إعدادها أعضاء هيئة التدريس بالكلية، جاءت لتواكب التوجهات العالمية في تطوير التعليم، لافتاً إلى أن اتباع نظام الساعات المعتمدة في التعليم الجامعي بديلًا للنظام الفصلي أو السنوي الحالي أفضل يعكس هذا التوجه.

 

وأوضح رشدى، أن النظام الفصلى كان يلزم الطالب بعدد سنوات معين للدراسة قبل التخرج، أما نظام الساعات المعتمدة فيتيح للطالب فرصة التسارع وإنهاء المسار التعليمي بمعدل زمنى أقل.

 

وأعرب عميد كلية الحقوق بقنا، عن سعادته بموافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على اعتماد لائحة الساعات المعتمدة بالكلية والتي ستطبق على الطلاب الجدد في العام الدراسي المقبل، مثمناً جهود كافة الداعمين وفي مقدمتهم رئيس جامعة جنوب الوادى قائد مسيرة التطوير بالجامعة، و الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لدعمهما اللامحدود للكلية.

 

كما ثمن رشدى، جهود الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية و خبراء القانون وعمداء كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وكل الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية لما قدموه من جهد ودعم للوصول باللائحة إلى مرحلتها النهائية.
 

 

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