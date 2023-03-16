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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختتام ورشة الإيسيسكو بتركيا عن النظريات اللغوية الحديثة في تدريس اللغة العربية

صدى البلد

اختتمت اليوم الخميس أعمال ورشة عمل حول توظيف النظريات اللغوية الحديثة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، التي عقدها مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع مركز دراسات اللغة العربية والمناظرات بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، في مدينة إسطنبول.

وأفاد بيان للايسيسكو اليوم بأن أعمال الورشة، التي استمرت على مدى أربعة أيام، اشترك فيها أكثر من 50 مسؤولا تربويا ومدرسا للغة العربية من مختلف المؤسسات التعليمية التركية، حيث شملت مداخلات وعروضا تربوية تدريبية، في مجال اللسانيات التطبيقية التعليمية، ومختلف الاستراتيجيات والطرق الحديثة في تعليم اللغات وتعلمها.

وأضاف البيان أن الورشة التدريبية - التي قدمها الدكتور يوسف إسماعيلي، خبير في مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها - تهدف إلى تطوير كفاءات المشاركين وقدراتهم التدريسية، من خلال الاستفادة من مستجدات النظريات اللغوية الحديثة، وتعرفهم على الاستراتيجيات التربوية في تدريس مختلف المواد اللسانية العربية، وكيفية إعداد المواد التربوية والتكميلية في تدريس المواد اللغوية.

إيسيسكو مدينة إسطنبول إسطنبول مركز الإيسيسكو مركز الإيسيسكو للغة العربية

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