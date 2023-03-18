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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة كتف بكتف تصل لـ الأسر الأكثر احتياجًا بقرى الشيخ زويد

مبادرة كتف بكتف
مبادرة كتف بكتف ترعى الأسر الأكثر احتياجا بالشيخ زويد

استقبل أهالي مدينة الشيخ زويد  ، محافظة شمال سيناء ، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي  كتف في كتف بمزيد من السعادة كونها مبادرة تؤكد على التكافل الاجتماعي بين الاسر، وتستهدف الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. 


حيث أطلقت مجموعة من قطاعات منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني بمحافظة شمال سيناء، ، مبادرة “كتف فى كتف” لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية ، و الأكثر احتياجا بقرى مركز الشيخ زويد،  إلى جانب العديد من المناطق على مستوى المحافظة.

 

وقد  تم تنفيذ  احتفالية كتف بكتف  بمدينة الشيخ زويد، برعاية  المهندس إبراهيم العرجاني ،بحضور نجله الكابتن طيار عصام إبراهيم العرجاني والنائب إبراهيم أبو شعيرة  لمدينة الشيخ زويد ..حيث تم توزيع خمسة آلاف كرتونة  تشمل سلع ومواد غذائية ويامش رمضان وبلح .الخ .كما تم توزيعة 2000 كيلو لحم بلدي علي الأهالي .


وأوضح أعضاء التحالف بشمال سيناء أن فعاليات المبادرة  غطت أكثر من منطقة على مستوى المحافظة، وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع آلاف من كراتين المواد الغذائية والوجبات،  بالإضافة إلى قطع الملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المناطق بمشاركة متطوعى التحالف.

 

 

فوانيس رمضان:

كما تم  توزيع فوانيس رمضان والألعاب  والزينة على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم تزامنا مع حلول شهر رمضان  المبارك.

وقد شارك الدكتور حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزى ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش في فعاليات مبادرة : “ كتف  بكتف”، حيث أشاد بهذه المبادرة ووصفها بالعرس المجتمعى  متميز  يدعم الفئات الأولى بالرعاية. 

وقال إن “كتف في كتف” تعكس شعور القيادة السياسية بمتطلبات الأسر الأولى بالرعاية،  وثمن دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى في دعم شبكة الحماية الاجتماعية كشريك أساسي يمتلك الخبرة في العمل الاجتماعي، لوصول المبادرة إلى مستحقيها  من الأسر الأول بالرعاية والأكثر احتياجا. 



 

 

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الشيخ زويد مبادرة الاسر الرعاية كتف في كتف عبدالفتاح السيسي شمال سيناء

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