كشف الحقيقة للجماهير.. أسطورة الزمالك يوجه رساله غامضة بشأن الصفقات الجديدة

طالب أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أنه لابد من كشف كيف تم التعاقد مع لاعبي الفريق بعد النتائج السيئة الفترة الحالية والخروج من دوري أبطال أفريقيا والتراجع فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن منصور فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لابد أن يقوم مجلس الإدارة بالكشف عن الطريقة التى تم التعاقد من خلالها مع اللاعبين، هل كان جوسفالدو فيريرا صاحب الإختيار، لابد من معرفة آلية الاختيار التي تمت بها.

وأضاف:" المنظومة تحتاج وضوح ورؤية من أجل عودة نادي الزمالك من جديد، وعندما يكون هناك لاعب جديد لابد أن يضيف للفريق.

وتابع:" لابد من البحث عن مصلحة نادي الزمالك ولابد من كشف الحقيقة كاملة للجماهير.