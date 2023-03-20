لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

حفرت علامة “نوكيا” الفنلندية العريقة مجدها بحروف من نور على مدار أكثر من ربع قرن، بعدما قدمت عشرات الهواتف المحمولة الأيقونية التى تعلق بها الملايين حتى اللحظة، ولعل هواتف 3310 و 1100 و 1110 من أبرز هذه الإصدارات.



حقق أقل هاتف من هواتف نوكيا ملايين المبيعات عالمياً، حيث كان يتباري أفراد العائلة والأصدقاء فى شراء هواتف نوكيا فور ظهورها، حتى أصبحت الآن من التحف الثمينة ويتم بيعها بأسعار ضخمة على الإنترنت.

يمكنك إعادة بيع هاتف نوكيا 1110 كهاتف مستعمل، مقابل سعر 34.400 جنيه على الإنترنت.

اعلان بيع هاتف نوكيا 1110

وبحسب لموقع “ايباى” الأمريكي الشهير، ظهرت عروض بيع لهاتف نوكيا 1110 مقابل سعر 1112 دولاراً ما يعادل قرابة الـ 34.400 ألف جنيه مصري، تخيل لو عثرت على 10 هواتف وقمت ببيعهم ستجني أكثر من 340 ألف جنيه.

بشرط أن يكون الهاتف بحالته الأصلية ويعمل بدون مشاكل، كما هو مدون فى معظم الإعلانات التى ظهر فيها هواتف نوكيا الأيقونية.

نوكيا 1110

جدير بالذكر أن موقع “ايباى” كان قد عرض نوكيا 3210 "مستعمل" مقابل سعر 1135 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 35 ألف جنيه مصري، ويتشهر الموقع الأمريكي ببيع هواتف نوكيا الشهيرة عليه بأسعار مرتفعة للغاية.

كان قد أعلنت نوكيا رسمياً عن هاتفها الشهير 1110 فى شهر يوينو عام 2005، وانتشر بقوة.