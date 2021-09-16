بعد مرور 17 عاما على إنتاجه.. تعرف على هاتف نوكيا المحمول الأكثر شهرة

في عصر ما قبل التطبيقات والواي فاي، ظهر هاتف نوكيا المحمول الأكثر شهرة على مدار سنوات Nokia 3310، حيث انطلق هذا الطراز الجديد في 1 سبتمبر 2000، ليصبح الهاتف المحمول الأكثر مبيعا على مدار 17 عاما.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن هاتف نوكيا Nokia 3310، يمتاز بشاشة نوعها 84 * 48، ذات رسم أحادي اللون (مونوكروم)، تدعم ظهور المحتوى على الشاشة باللونين الأبيض والأسود.

مميزات هاتف نوكيا Nokia 3310

ولعل من أبرز مميزات هاتف نوكيا Nokia 3310، هو قوة البطارية والتي جاءت بسعة 900 مللى أمبير في الساعة، حيث يمكن استخدامه دون شحن لمدة 10 أيام، إذ كانت الشحنة الواحدة توفر عمرا طويلا يصل إلى 260 ساعة من إجراء المكالمات.

هاتف نوكيا Nokia 3310



وكان هاتف نوكيا Nokia 3310، الذي جاء بوزن 133 جراما، يحتوي على 35 نغمة مخزنة بالجهاز، كما يمكن للمستخدم إضافة 7 نغمات أخرى، وإلى جانب الاتصال الهاتفي الصوتي، يدعم الهاتف الذكي إرسال الرسائل الذكية.

ومع عدم وجود شبكة اتصال لاسلكية Wi-Fi، وافتقاره إلى الميزات الحديثة مثل التطبيقات، وعدم وجود شاشة تعمل باللمس، لا توجد طريقة يمكن لهاتف نوكيا Nokia 3310، مواكبة الهواتف الذكية الحديثة، ولكن ما يجعله هاتفا تاريخيا هو ميزتان هامتان هما التكلفة المنخفضة للغاية وعمر بطاريته التي تدوم لمدة شهر.



الجدير بالذكر أن شركة نوكيا أطلقت إصدار جديد من هاتف Nokia 3310، والذي ينطلق بشاشة أكبر من نوع TFT، مع واجهة زجاجية، مع ظهر وإطار مصنوعان من البلاستيك، يحزم بطارية بقوة 1200 مللى أمبير في الساعة، يتوفر الطراز الجديد مقابل سعر حوالى 60 يورو (أي ما يعادل 1108 جنيه مصري).