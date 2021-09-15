بسعر رخيص .. نوكيا تطلق رسمياً هاتفي Nokia G10 و Nokia C01 Plus

أطلقت شركة نوكيا رسمياً هاتفي Nokia G10 و Nokia C01 Plus ، بسعر رخيص يبدأ بـ 1200 جنيه مصري، بالرغم من البطارية الكبيرة، والمواصفات المميزة التى حصل عليها الهاتفين، مثل الشاشة التى تأتى بجودة HD+، والمعالج من شركة ميديا تك، ومساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

يتميز هاتف Nokia G10 بشاشة قياس 6.5 بوصة، والتى تأتي بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20، مع نوتش علىشكل قطرة ماء، حواف سفلية بارزة، بينما يأتى هاتف C01 Plus بشاشة قياس 5.4 بوصة، بجودة HD+، ودقة 720X1440 بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:15، مع إطار سميك من جميع الجوانب، وذلك وفقا لموقع "Newsbytesapp".

ويأتى هاتف نوكيا الذكي Nokia G10، بكاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع عدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بكسل، فيما يملك هاتف C01 Plus كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف Nokia G10 الذكي من نوكيا، بمعالج ميديا تك، من نوع Helio G25، والذي يعمل نظام تشغيل أندرويد 11، بينما يتم تشغيل هاتف C01 Plus بمعالج UNISOC SC9863A، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 "Go Edition"، فيما يأتى كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف الذكي Nokia G10 على بطارية كبيرة تبلغ 5050 مللي أمبير، فيما يحتوي هاتف نوكيا الذكي C01 Plus على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير، ويدعم كلا الهاتفين الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.

وقد جاء هاتف Nokia C01 Plus بسعر 81 دولار "أي ما يعادل 1200 جنيه مصري"، لنسخة 2/16 جيجا بايت، فيما جاء هاتف Nokia G10 بسعر 164 دولار "أي ما يعادل 2500 جنيه مصري"، لنسخة 4/64 جيجا بايت، متاحان للشراء عبر موقع نوكيا الرسمي