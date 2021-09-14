تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف نوكيا القادم Nokia G50 5G

تستعد شركة نوكيا من إنتاج أحدث هواتفها الذكية التى تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والذي سيحمل اسم Nokia G50 5G، والمتوقع إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كشف المسرب الشهير Roland Quandt المواصفات الرئيسية التى سيحصل عليها الهاتف الذكي الجديد Nokia G50 5G، والذي يعد أبرزها تقنية الجيل الخامس 5G، والمعالج من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، مع السعر المنافس الذي يأتى به الهاتف الذكي، حيث كلف ما بين 4500 إلى 4900 جنيه مصري، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

وسيأتي الهاتف الذكي من نوكيا Nokia G50 5G بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.8 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض HD+، وبدقة 720X1640 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف، ويأتى بسمك 8.8 ملليمتر، كما يزن 190 جرام.

سيحتوى الهاتف الذكي Nokia G50 5G على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، ويستطيع الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بجودة عرض FHD وبدقة 30 بكسل.

سيتم تشغيل هاتف Nokia G50 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 480، والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.



سيملك الهاتف الذكي من نوكيا Nokia G50 5G بطارية بسعة 4850 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، يدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، كما يحتوي على مقبس سماعة الرأس.

وبالنظر للمواصفات التى تم تسريبها، فإن هاتف نوكيا القادم سيأتى بسعر ما بين 300 إلى 316 دولار "أي ما يعادل 4900 جنيه مصري"، على أن يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف مع موعد الإطلاق المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة.