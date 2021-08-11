عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

نوكيا تطلق رسمياً
نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

أطلقت شركة نوكيا رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus في الأسواق الهندية على أن يتم إصداره لاحقا في الأسواق العالمية، وذلك في ظل استراتيجة شركة نوكيا في الوقت الحالى حيث  تعمل على منافسة كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، من خلال إنتاج هواتف ذكية بمواصفات مميزة وسعر منافس. 

 

ويتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia C20 Plus ببطارية كبيرة تبلغ 4950 مللي أمبير في الساعة، وشاشة مميزة، بالإضافة إلى سعر منافس، الذي يجلب الفئة الشبابية، حيث جاء بسعر 120 دولار "أي ما يعادل ألف و 800 جنية مصري"، وذلك وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني. 

مفاجأة.. نوكيا تطلق تابلت Nokia T20 قريبا بمواصفات مميزة وسعر رخيص

نوكيا تعلن رسميا عن هاتف Nokia 110 4G بسعر 600 جنيه

مواصفات هاتف نوكيا الذكي Nokia C20 Plus

 

يأتى هاتف نوكيا الذكي C20 Plus بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، والتى تأتى بدقة 720X1600 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وحواف سفلية بارزة، ولوحة خلفية منحنية.

 

ويقدم الهاتف الذكي من نوكيا C20 Plus، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسة لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف نوكيا الذكي C20 Plus، بمعالج من نوع UNISOC SC9863A، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقة ذاكرة خارجية microSD،يتم تشغيله بنظام تشغيل أندرويد 11 "Go Edition".

 

ويحزم الهاتف الذكي من نوكيا C20 Plus، بطارية كبيرة بسعة 4950 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن micro-USB، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Nluetooth 4.2، ويحتوى على تقنية تحديد المواقع GPS، ومقبس سماعة الرأس.

 

سعر الهاتف الذكي من نوكيا Nokia C20 Plus 

 

وكشفت شركة نوكيا أن هاتفها الذكي الجديد Nokia C20 Plus يكلف 120 دولار "أي ما يعادل ألف و 800 جنية مصري" لنسخة 2/32 جيجا بايت، فيما يأتى بسعر 134 دولار "أي ما يعادل ألفبن جنية مصري" لنسخة 3/32 جيجا بايت، ويأتى الهاتف الذكي من نوكيا بخيار اللونين الأسود والأزرق.

هاتف Nokia C20 Plus مواصفات Nokia C20 Plus سعر Nokia C20 Plus هواتف نوكيا افضل هواتف نوكيا

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في محافظات مصر

الجزائر.. وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في تيزي وزو

هل يجوز تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟ الإفتاء ترد

بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

ينتشر في الأماكن الحارة.. مرض نادر ومرعب ينهي حياة مواطنين أمريكيين

شاهد .. سباق تسارع بين سيارة فيراري 488 بيستا وأخرى سوبر كار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ