بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

أطلقت شركة نوكيا رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus في الأسواق الهندية على أن يتم إصداره لاحقا في الأسواق العالمية، وذلك في ظل استراتيجة شركة نوكيا في الوقت الحالى حيث تعمل على منافسة كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم، من خلال إنتاج هواتف ذكية بمواصفات مميزة وسعر منافس.

ويتميز هاتف نوكيا الجديد Nokia C20 Plus ببطارية كبيرة تبلغ 4950 مللي أمبير في الساعة، وشاشة مميزة، بالإضافة إلى سعر منافس، الذي يجلب الفئة الشبابية، حيث جاء بسعر 120 دولار "أي ما يعادل ألف و 800 جنية مصري"، وذلك وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

مواصفات هاتف نوكيا الذكي Nokia C20 Plus

يأتى هاتف نوكيا الذكي C20 Plus بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، والتى تأتى بدقة 720X1600 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:20، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وحواف سفلية بارزة، ولوحة خلفية منحنية.

ويقدم الهاتف الذكي من نوكيا C20 Plus، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسة لتصوير العمق والتى تأتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف نوكيا الذكي C20 Plus، بمعالج من نوع UNISOC SC9863A، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجا بايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقة ذاكرة خارجية microSD،يتم تشغيله بنظام تشغيل أندرويد 11 "Go Edition".

ويحزم الهاتف الذكي من نوكيا C20 Plus، بطارية كبيرة بسعة 4950 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن micro-USB، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، كما يدعم الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Nluetooth 4.2، ويحتوى على تقنية تحديد المواقع GPS، ومقبس سماعة الرأس.

سعر الهاتف الذكي من نوكيا Nokia C20 Plus

وكشفت شركة نوكيا أن هاتفها الذكي الجديد Nokia C20 Plus يكلف 120 دولار "أي ما يعادل ألف و 800 جنية مصري" لنسخة 2/32 جيجا بايت، فيما يأتى بسعر 134 دولار "أي ما يعادل ألفبن جنية مصري" لنسخة 3/32 جيجا بايت، ويأتى الهاتف الذكي من نوكيا بخيار اللونين الأسود والأزرق.