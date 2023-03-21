قنبلة مناخية موقوتة.. الأمين العام للأمم المتحدة: يجب خفض الانبعاثات بسرعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن 'القنبلة المناخية الموقوتة تدق' في الوقت الذي حث فيه الدول الغنية أمس الإثنين على خفض الانبعاثات في وقت أقرب بعد أن قال تقييم جديد من العلماء إن هناك القليل من الوقت لنضيعه في معالجة تغير المناخ.

وقال “معدل ارتفاع درجة الحرارة في نصف القرن الماضي هو الأعلى منذ 2000 عام'. 'تركيزات ثاني أكسيد الكربون في أعلى مستوياتها منذ مليوني سنة على الأقل. القنبلة المناخية الموقوتة على وشك الحدوث”.

في خطاب مسجل ، وصف جوتيريس 'التقرير التجميعي' السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة بأنه "دليل بقاء للبشرية"، وحث البلدان المتقدمة على الالتزام بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول التاريخ السابق لحوالي عام 2040.

لخص التقرير التجميعي النتائج المستخلصة من ثلاثة تقييمات خبراء نُشرت بين عامي 2021 و 2022 والتي نظرت في العلوم الفيزيائية والتأثيرات والتخفيف من تغير المناخ. تم تصميم التقرير الموجز لتوفير الوضوح لواضعي السياسات أثناء نظرهم في اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الانبعاثات.

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري: 'لدينا الأدوات اللازمة لدرء وتقليل مخاطر أسوأ آثار أزمة المناخ ، لكن يجب علينا الاستفادة من هذه اللحظة للعمل الآن'.

تم اقتطاف التقرير المؤلف من 37 صفحة من آلاف الصفحات من التقييمات السابقة بعد أسبوع من المداولات في إنترلاكن، سويسرا.

وستكون الوثيقة بمثابة دليل لعملية 'تقييم' تغير المناخ العالمي المقرر إجراؤها هذا العام ، حيث ستقيم البلدان التقدم المحرز. بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 ، من المتوقع أيضًا أن تقوم الدول بتحديث تعهدات المناخ بحلول عام 2025.

وفقًا لـ IPCC ، يجب خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول منتصف عام 2030 إذا كان للعالم أي فرصة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة - وهو هدف رئيسي منصوص عليه في اتفاقية باريس.

وقال هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: 'إذا تحركنا الآن ، فلا يزال بإمكاننا تأمين مستقبل قابل للعيش ومستدام للجميع'.

وفقًا للمسارات الحالية ، يسير الكوكب على المسار الصحيح للاحترار بمقدار 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن ، ولا يزال من الممكن أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية على الأقل حتى إذا تم الوفاء بالتعهدات الحالية.

يبلغ متوسط ​​درجات الحرارة بالفعل 1.1 درجة مئوية أعلى من مستويات 1850-1900 ، مما يؤدي إلى مزيد من الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم.

قال فرانك جوتزو ، المؤلف المشارك للتقرير التجميعي ، من الجامعة الوطنية الأسترالية: 'على حد تعبير الزملاء البارزين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، نحن على قمة الجدول المماثل - هذه في الحقيقة هي الرسالة الرئيسية من التقرير'.

وقال المراقبون إن مجالات الخلاف الرئيسية تشمل اللغة حول التمويل والتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ ، بالإضافة إلى قضية 'الإنصاف' والعدالة المناخية للبلدان الفقيرة.

أرادت بعض الحكومات أيضًا إعطاء أهمية أكبر لحلولها المناخية المفضلة ، بما في ذلك الطاقة الشمسية أو احتجاز الكربون.

تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن العالم بحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء وتحويل الزراعة وعادات الأكل إذا كانت لديه أي فرصة لإجراء التخفيضات اللازمة في الانبعاثات.

كما حذرت من طقس أكثر قسوة ، وسرعة ارتفاع منسوب مياه البحر ، وذوبان الجليد في القطب الشمالي ، والاحتمال المتزايد لظهور 'نقاط تحول' كارثية لا رجوع فيها. وقالوا أيضًا إن ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون بالفعل لتأثيرات المناخ.

قال غوتيريس: 'باختصار ، يحتاج عالمنا إلى عمل مناخي على جميع الجبهات - كل شيء ، في كل مكان ، دفعة واحدة'.