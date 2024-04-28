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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُكرم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحتفالية مديرية الشباب والرياضة بتكريم الأبطال الرياضيين والحاصلين على بطولات محلية وعالمية في العاب ورياضات ( رفع الأثقال – المصارعة الحرة – الكاراتيه – الهوكي – كرة الجرس للمكفوفين – الشوت بوكس – سباق الترايلثون ) ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعدد من نواب البرلمان وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع إسم مصرعالياً في المحافل الرياضية العالمية، مشيداً بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة في حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على المستوى المحلي والقاري والعالمي، متمنياً لهم الإستمرار في حصد البطولات القارية والعالمية ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

 

كما قدم المحافظ الشكر للأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية، مشيداً بدعم وزير الشباب والرياضة المستمر لكافة الألعاب الرياضية وتشجيع المتميزين رياضياً لتحطيم الأرقام القياسية وحصد البطولات القارية والدولية.

 

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية اعقبه كلمة للدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أعرب فيها عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على مشاركة احتفالية مديرية الشباب والرياضة لتكريم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية، مؤكداً أن المديرية جادة في اكتشاف المواهب الشابة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لها لتجهيزها بدنياً وفنياً لتشارك في البطولات الرياضية.

 

شهدت الاحتفالية تكريم محافظ الشرقية للاعبين الحاصلين علي بطولات محلية وعالمية في الألعاب الفردية والجماعية وذلك بمنحهم شهادات تقدير وهم اللاعب ضياء جوده بطل أفريقيا للمصارعة الحرة والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 واللاعب عمر أحمد محمود الخشنية الحاصل علي الميدالية الذهبية في بطولة كأس أفريقيا وكأس العرب للترايثلون.


كما تم تكريم لاعبي الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في كأس العالم لرفع الأثقال والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 ولاعبي فريق كرة الجرس للمكفوفين بنادي السكة الحديد ولاعبي الشرقية بمنتخب مصر للهوكي الفائزين ببطولة الهوكي بدورة الألعاب الأفريقية بغانا.

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بالإضافة إلى تكريم لاعبي الشرقية من ذوي القدرات والهمم المشاركين في بطولة الجمهورية للكاراتيه موسم  2023/  2024 م ولاعبي فريق الشوت بوكس المشارك في بطولة العالم للشوت بوكس.

 

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع اللاعبين المكرمين والذي اعربوا عن سعادتهم لإستقبال المحافظ لهم وتكريمهم لتفوقهم الرياضي، مؤكدين أن هذه اللحظات لا تنسي وستظل في ذاكرتهم دائما لتمثل لهم دافعاً حقيقياً لإستكمال تحقيق الإنجازات والحصول علي الميداليات الذهبية وحصد الميداليات ورفع إسم المحافظة عالياً.

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الابطال الرياضيين البطولات المحلية والقارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جمهورية مصر العربية محافظ الشرقية مديرية الشباب والرياضة ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة

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