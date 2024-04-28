الشرقية الأولى في استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالموجة الـ22

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأولى من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22، حيث نجحت محافظة قنا في استرداد 414 ألف متر مربع بإجمالي 106 حالات مبانٍ مخالفة، واسترداد 20 فدان أراضي زراعية بإجمالي 4 حالات.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "ثم جاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية، حيث نجحت في استرداد 36 ألف متر مربع بإجمالي 254 حالة مبانٍ مخالفة واسترداد 139 فدان أراضي زراعية بإجمالي 92 حالة، وتليها محافظة الجيزة والتي استردت 25 ألف متر مربع بإجمالي 23 حالة مبانٍ مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في إزالة 137 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 24.4 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 9 أفدنة أراضي زراعية بإجمالي 42 حالة".

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات لمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأية محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وطالب القيادات المحلية بالمحافظات بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد والحسم في تطبيق القانون.

ووجه قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لاستكمال تلك الأعمال بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.