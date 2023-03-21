ارتجاج بالمخ ومَحضر.. مدرب غزل المحلة يكشف كواليس الاعتداء على لاعبه من فريق الزمالك

روى علي سمير مدرب غزل المحلة مواليد 2007، تفاصيل الاشتباكات التي دارت بين لاعبي الفريق خلال لقاء الزمالك في دوري الجمهورية.

وقال علي سمير، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، سجلنا هدفا وبعدها بـ 5 دقائق تعادل الزمالك، ثم سجلوا الثاني من ركلة جزاء".

وأكمل: "لاعب الزمالك محمد عبد المقصود، طار من غير أي سبب في وجه أحمد صلاح لاعب نادي غزل المحلة، وحدثت مشاحنات من جانب أسر اللاعبين والجهاز الفني، وحدثت أزمة كبيرة، فكيف تكون المباراة أمام الزمالك والحكم من منطقة القاهرة، كان يجب تعيين حكم من منطقة محايدة".

وتابع: "كان هناك سب وقذف من جانب الجهاز الفني للزمالك ضد لاعبي المحلة والفريق طوال اللقاء، انتظرنا سيارة الإسعاف لوقت طويل ولم تكن موجودة، وإذا كنا نلعب في مركز شباب ماذا كان سيحدث؟".

وأشار: "لاعبنا أصيب بارتجاج في المخ، وتهتك في اللثة العلوية، و10 غرز من داخل وخارج الشفة، وتورم بالفك الأيسر، ولم يكن يتذكر أي شيء، قمنا بعمل تقرير طبي ومحضر في قسم العجوزة، وحاليا بدأت حالته في الاستقرار".

وأضاف: "فريق الزمالك كان يضرب اللاعبين ونحن نحاول تفادي ذلك ومن تعرض للضرب لم يكن يشارك بالمباراة وكان احتياطيا ومغادرا من البوابة".

واختتم حديثه: "حازم إمام نائب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، قال إنه سيتم إيقاف اللاعب ومحاسبته، واعتذر لنا، لكن أين حقنا؟، هذه المباراة على مستوى الناشئين، أين سيارة الإسعاف؟، وكيف يبدأ الحكم المباراة بدونها".