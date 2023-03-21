نيللي كريم ورانيا يوسف ومي عمر وميدو والحضري.. أبرز ضيوف "حبر سري"

طرحت قناة "القاهرة والناس" البرومو المجمع لحلقات برنامج "حبر سري"، وسط أجواء مرعبة وتصريحات خطيرة وصدامية من بعض النجوم وهامة من قبل الضيوف.

وأظهر البرومو، أهم النجوم الذين يطلون بالحضور على "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، ومنهم نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب ومحمد أسامة "اوس اوس" ومحمد أنور ومي عمر والفنانة ورانيا يوسف، ونجم الكرة المصرية والإعلام الرياضي أحمد حسام ميدو، وعصام الحضري.

ويتعرض الضيوف خلال حلقات البرنامج، للكثير من الأسئلة المثيرة للجدل وتتضمن التشويق والإثارة، وتضمن مقتطفات من تصريحات ضيوفها في رمضان، وتختلف هذه النسخة عن المواسم الأربعة الماضية حيث ستقدم فقرات جديدة مع كبار نجوم الفن والرياضة في الوطن العربي.