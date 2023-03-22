اليونان .. رئيس الوزراء يعلن موعد الانتخابات العامة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الانتخابات العامة ستجرى في مايو المقبل، لكن من دون أن يحدّد موعدها بالضبط.

وحسب وكالة “فرانس برس”، يأتي هذا الإعلان بعد 3 أسابيع من كارثة قطار الركاب الذي اصطدم بآخر لشحن البضائع، ما أسفر عن مقتل 57 شخصًا وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة "ألفا" التليفزيونية الخاصة، قال ميتسكوتاكيس: "يمكنني أن أقول لكم بكل تأكيد إن الانتخابات ستجري في مايو".

وتشهد اليونان تظاهرات حاشدة احتجاجًا على فشل قطاع السكك الحديد في البلاد بعد هذا الحادث، الذي على إثره استقال وزير المواصلات.

فيما وجّه القضاء لائحة اتهام رسمية إلى المناوب المسئول عن المحطة لحظة وقوع الحادث وثلاثة مسئولين آخرين في إدارة السكك الحديد.. ويواجه المتهمون الأربعة عقوبة تصل إلى السجن لمدى الحياة.