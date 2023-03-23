حدث ليلا | الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القليلة الماضية، نسردها لكم في موجز إخباري بعنوان حدث ليلا عبر السطور القادمة .

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة



رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي



العراق .. تحرك عاجل من وزارة الداخلية لمواجهة الغلاء في رمضان



مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور



شيخ الأزهر يقدم التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان



في أول أيام رمضان.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم



أسامة الأزهري: مسجد مصر صرح شامخ يضاف الى سلسلة أمجاد أرض الكنانة



السيطرة على حريق اندلع فى لوحة كهرباء مصنع أكسجين بقنا



مبارك عليكم.. موسيماني يهنئ متابعيه بشهر رمضان



يزن 80 كيلو.. أكبر مصحف لسيدنا عثمان بن عفان في مصر



أول أذان من مسجد مصر الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي .. فيديو



أثقل نجفة وأكبر منبر .. مسجد مصر الكبير يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

