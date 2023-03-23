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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة على مدار مساء الساعات القليلة الماضية، نسردها لكم في موجز إخباري بعنوان حدث ليلا عبر السطور القادمة .

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

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