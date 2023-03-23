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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق اندلع فى لوحة كهرباء مصنع أكسجين بقنا

حريق أرشيفية
حريق أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا، من السيطرة على حريق اندلع فى لوحة كهرباء بمصنع أكسجين بمنطقة قفط الصناعية، جنوب قنا، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء  إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد اندلاع حريق محدود فى لوحة كهرباء بمصنع أكسجين بالمنطقة الصناعية.

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بقوة مكونة من ٤ سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد ياسين، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، والنقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، والنقيب على القاضي، من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد للمناطق المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قوات الحماية المدنية مصنع أكسجين منطقة قفط الصناعية حريق سيارات اطفاء

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