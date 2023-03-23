أسامة الأزهري: مسجد مصر صرح شامخ يضاف الى سلسلة أمجاد أرض الكنانة

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح مركز مصر الإسلامي الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، هناك كوكبة من مساجد مصر العظمى الجامع الأحمد في طنطا والجامع الأنور في الإسكندرية الذي ظل على مدى قرنين من الزمان يمنح شهادة العالمية، ومسجد الدسوقي الذي كان يأتي له الطلاب من السودان والصومال، وكل هذه المساجد تدور في فلك مسجدها الأكبر هو المسجد الأزهر الشريف.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن على هذه الخطى يأتي اليوم مسجد مصر الصرح الجديد الشامخ الذي يضاف الى سلسلة من أمجاد أرض الكنانة مصر مسجد مصر في عاصمة مصر الإدارية الجديدة وقد ألحق به المركز الثقافي الإسلامي ونبعت منه دار القران الكريم ليمثل صرح شامخ شيدناه نحن المصريين بحب وإخلاص وتفاني وقد عقدنا آمال عظام على هذا المسجد ليكون منارة من منارات الاشعاع نقدمها هدية للعالم كله.

مدرسة للتلاوة وللمؤذنتين

واختتم الأزهري قائلا: عندنا طموح عظيم ان ينطلق في مسجد مصر مدرسة للمأذنتين تدرب الماذيين على أبهي وأجمل مقامات الاذان الشريف حتى تدوي ربوع مصر ومدرسة لتدرب على فنون التلاوه وتكتشف المواهب على ذلك النمط الذي كان عليه الشيخ محمد رفعت ومحمود على البنى والمنشاوي.