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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الأزهر يقدم التهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يلهم الله الإنسانية رشدها وصوبها وأن يمن علينا باليمن والبركات.

وأشار الإمام خلال حفل افتتاح المركز الإسلامي بالعاصمة الإدارية، أنه من الفأل الحسن أن يتم افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي في أول أيام شهر رمضان المبارك، لافتا أن العلم سلاح ذو حدين منهم ماهو نافع منها ما هو يقضي على البشرية.


وأكد شيخ الأزهر أن الشهر الكريم فرض قبل الزكاة، لانه أشد مشقة من الصلاة والزكاة.


وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة: " كل سنة وانتم طيبين، بشكر الشباب واليد العافية، زي ما انتم شايفين من كانت صحراء سنين، شوفوا بقيت عاملة إزاي".


وشارك فنان شاب يدعى  أحمد  الشوالي من حلايب وشلاتين، في احتفالية سحور الرئيس السيسي مع العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه  أحمد الشوالي رسالة للرئيس السيسي قائلا:" كل سنة وحضرتك طيب ياريس  وأهل في حلايب وشلاتين بيقولوا لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ".

وأضاف :" أنا  سعيد بالدعوة  الكريمة وكان حلمي أقف  أمامك يا ريس وحلمي تحقق النهادرة ".

 

 

الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر مائدة السحور مائدة السحور بالعاصمة الإدارية

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