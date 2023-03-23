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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يزن 80 كيلو.. أكبر مصحف لسيدنا عثمان بن عفان في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن مصحف سيدنا عثمان بن عفان الذي أهدي لـ دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي هو أثمن شئ داخل الدار.

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وأضاف "أسامة الأزهري" خلال كلمته عند تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي، قائلا "هذا المصحف يزن 80 كيلو .. وبحوث المؤرخين حول تاريخ هذا المصحف قالوا إن هذا المصحف ربما يكون الخاص لسيدنا عثمان بن عفان أو أحد المصاحف الذي أرسلها عثمان إلى الأنصار".

وافتتح  الرئيس السيسي مركز مصر الإسلامي في العاصمة الإدارية،  وتبلغ مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية بالإضافة الي مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة . 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشار رئيس الجمهورية أسامة الأزهري عثمان بن عفان مركز مصر الثقافي الإسلامي سيدنا عثمان بن عفان

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