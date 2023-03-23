اكسترا نيوز تعرض لقطات مسجلة للرئيس السيسي خلال تفقده دار القرآن الكريم

عرضت فضائية أكسترا نيوز لقطات مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده دار القرآن الكريم بـ مركز مصر الثقافي الإسلامي.

ويضم المركز الثقافي الإسلامي أكبر مسجد في أفريقيا ويحمل إسم “مسجد مصر” ويسع 130 ألف مصلي، ويضم مكتبة كبيرة جدا بها عدد كبير من الكتب تحتوي على تعاليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأيضا تفسيرها، وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية،

ويعد هذا المركز فخر للإسلام والمسلمين أمام العالم بأكمله، ومازال السعي وراء تطوير هذا المركز أكثر من ذلك في المستقبل القريب.