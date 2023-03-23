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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اكسترا نيوز تعرض لقطات مسجلة للرئيس السيسي خلال تفقده دار القرآن الكريم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت فضائية أكسترا نيوز لقطات مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده دار القرآن الكريم بـ مركز مصر الثقافي الإسلامي.

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الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

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الرئيس السيسي يؤدي الصلاة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية في أول أيام رمضان

ويضم المركز الثقافي الإسلامي أكبر مسجد في أفريقيا ويحمل إسم “مسجد مصر” ويسع 130 ألف مصلي، ويضم مكتبة كبيرة جدا بها عدد كبير من الكتب تحتوي على تعاليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأيضا تفسيرها، وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية،

ويعد هذا المركز فخر للإسلام والمسلمين أمام العالم بأكمله، ومازال السعي وراء تطوير هذا المركز أكثر من ذلك في المستقبل القريب.

الرئيس السيسي العاصمة الإدارية الجديدة القران الكريم مركز مصر الثقافي الإسلامي فضائية اكسترا نيوز

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