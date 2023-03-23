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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يؤدي الصلاة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية في أول أيام رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قام الرئيس عبد الفناح السيسي، بأداء الصلاة، داخل مركزمصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنا مع إفتتاحه.

ويحضر شعائر صلاة الفجر من مسجد مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لصلاة فجر في أول يوم رمضان.

وقد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لحي المال والأعمال لتناول السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

مكنش فيها حاجة 


وقال الرئيس السيسي ، إن :"اشكركم ، واشكر الشباب والأيدي العفية، وربنا يديكم الصحة وتكملوا ، والأرض كانت صحراء، ومكنش فيها حاجة وبفضل ويفضلكم شوفوا بقت ازاي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة الصلاة حى المال والأعمال صلاة الفجر

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