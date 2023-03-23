رضا عبد العال يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ لاعبي المنتخب الأولمبي

أكد رضا عبدالعال ، محلل برنامج "البريمو" أن المنتخب الأولمبي لا يضم لاعبين مميزين يستحقوا اللعب في المنتخب الأول مع البرتغالي روي فيتوريا في الفترة القادمة .

وقال رضا عبدالعال ، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أنه لا يوجد لاعب من المنتخب الأوليمبي يستحق التواجد بالمنتخب الأول بسبب تواضع معظم لاعبي المنتخب بعد مشاهدته في مباراة زامبيا ".

وأضاف :" المنتخب الأوليمبي عانى من الأخطاء الدفاعية أمام زامبيا ولم يظهر بمستوى فني قوي سوى في الشوط الثاني من المباراة ".